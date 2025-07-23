Армянская церковь: традиции и современность

Армения приняла христианство в качестве государственной религии в 301 году, а Армянская апостольская церковь (ААЦ), которую часто, хотя и не совсем точно, называют армянской православной церковью, — древняя ветвь христианства, обладающая глубокими отличиями от византийской традиции (включая русскую православную церковь) и католицизма.

Главные отличия от католичества и православия

Отличие ААЦ от обеих конфессий лежит в сфере христологии — учении о природе Иисуса Христа. Этот раскол уходит корнями в богословские споры V века.

ААЦ придерживается миафизитской христологии (от греч. «миа» — одна, «физис» — природа). Это означает соединение божественного и человеческого во Христе нераздельно и неслиянно в одну природу Бога-Слова. Это позиция отстаивалась святителем Кириллом Александрийским. Православные и католики же исповедуют диофизитство (две природы), утвержденное Халкидонским вселенским собором, согласно которому во Христе две природы — божественная и человеческая — соединены «нераздельно и неслиянно, неизменно и неразлучно». Армения, находясь в состоянии войны и не имея возможности полноценно участвовать в Халкидонском соборе, в итоге не приняла его решений, что и стало главной причиной многовекового догматического разделения.

ААЦ признает решения только первых трех Вселенских соборов (Никейского I (325 года), Константинопольского I (381 года) и Эфесского (431 года). Халкидонский собор 451 года и все последующие, признаваемые православием и католичеством, ААЦ не считает вселенскими. Это и есть фундаментальное отличие от православной и католической традиций.

Кафедральный собор Армянской апостольской церкви Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кто руководит Армянской апостольской церковью?

ААЦ является автокефальной (самоуправляемой) с самого момента своего основания. Главой является Католикос всех армян. Его резиденция находится в духовном сердце Эчмиадзина (г. Вагаршапат), основанном, по преданию, самим Григорием Просветителем.

Титул католикоса (от греч. «всеобщий») используется с V века. Католикос избирается пожизненно и обладает высшей духовной и административной властью в церкви.

Католикос всех армян — верховный духовный глава для подавляющего большинства армян во всем мире, независимо от их гражданства. Его юрисдикция распространяется на епархии как в самой Республике Армения, так и в диаспоре.

Исторически сложилось, что существуют также:

Киликийский Католикосат (резиденция в Антилиасе, Ливан) образовался в период существования Киликийского Армянского царства (XII-XIV вв.). Обладает административной самостоятельностью, но признает духовное первенство в Эчмиадзине. Имеет значительную паству, преимущественно в Ливане, Сирии, на Кипре.

Патриархия Иерусалима и патриархия Константинополя руководят армянскими епархиями в Святой земле (Иерусалим) и Турции (Стамбул) соответственно. Находятся в подчинении Эчмиадзина.

Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II Нерсисян Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Отношения с государством: история и современность

После провозглашения христианства государственной религией в 301 году церковь и царство в Армении существовали в состоянии взаимной поддержки. Церковь освящала власть, способствовала развитию письменности, образования, культуры. Цари были защитниками церкви и веры, особенно в условиях постоянной борьбы за выживание перед лицом могущественных соседей (Персия, Византия, а позже арабы, сельджуки).

После падения последних армянских царств (Киликийского в 1375 году, армянских княжеств позже) и многовекового нахождения под властью Османской империи и Персии, ААЦ взяла на себя роль единственного легитимного общенационального института. Католикосы в Эчмиадзине и патриархи в Константинополе были не только духовными, но и политическими представителями армянского народа перед лицом властей, защищая его интересы.

На данный момент отношения церкви и государства строятся на принципах взаимного уважения и отделения церкви от государства, закрепленных в Конституции. Между государственными структурами и первопрестольным Эчмиадзином существуют постоянные рабочие отношения. Церковь участвует в важных государственных церемониях и праздниках.

Особенности богослужений и традиций

Богослужебная жизнь ААЦ, сохраняя общехристианскую основу, обладает ярко выраженными национальными чертами.

Центральное богослужение — Патараг (Святая литургия). Совершается на классическом армянском языке (грабар). Основой служит литургия, приписываемая святому Афанасию Александрийскому, с элементами литургий св. Василия Великого и св. Григория Богослова. Важная особенность — использование в таинстве Евхаристии пресного хлеба (как в католичестве) и неразбавленного вина (в отличие от православия, где вино разбавляется).

Армянская церковь: традиции и современность Фото: Shutterstock/FOTODOM

ААЦ использует собственный церковный календарь, отличающийся от Григорианского и Юлианского. Рождество Христово празднуется 6 января в единый праздник Крещения Господня. Установлены строгие посты (Великий Пост, 48 дней), Рождественский пост, Успенский пост (перед Успением Богородицы), пост св. Григория Просветителя и др.

Обрядовая уникальность:

Матах (милостыня): специфическая традиция благотворительности, выражающаяся в приношении соли, животных (бык, овца, петух) в церковь с последующим раздачей нуждающимся. Символизирует жертву благодарения Богу или поминовение усопших. Облачения священников (вардапетов, епископов, Католикоса) отличаются формой и символикой от православных и католических. Характерны высокие остроконечные митры.

Крестное знамение совершается слева направо (как в католичестве), тремя перстами, с особым движением руки перед грудью.

Армянская церковная музыка (шараканы) — уникальное явление, использующее систему хазов (специальных знаков для записи мелодий). Пение исключительно вокальное, без инструментального сопровождения, часто антифонное (попеременное двух хоров).

Армянские церкви узнаваемы по куполам на стройных барабанах, часто конусообразным или зонтичным, лаконичному декору и крестообразной или центрально-купольной планировке.

Армянская церковь: отличия от православия, глава, отношения с государством Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отличия Армянской апостольской церкви от православия, кроющиеся в древних догматических решениях и историческом пути, свидетельствуют о богатстве и разнообразии христианской традиции.