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23 июля 2025 в 16:14

Армянская церковь: традиции и современность

Церковь Святой Гаяне, знаменитой армянской мученицы Церковь Святой Гаяне, знаменитой армянской мученицы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Армения приняла христианство в качестве государственной религии в 301 году, а Армянская апостольская церковь (ААЦ), которую часто, хотя и не совсем точно, называют армянской православной церковью, — древняя ветвь христианства, обладающая глубокими отличиями от византийской традиции (включая русскую православную церковь) и католицизма.

Главные отличия от католичества и православия

Отличие ААЦ от обеих конфессий лежит в сфере христологии — учении о природе Иисуса Христа. Этот раскол уходит корнями в богословские споры V века.

ААЦ придерживается миафизитской христологии (от греч. «миа» — одна, «физис» — природа). Это означает соединение божественного и человеческого во Христе нераздельно и неслиянно в одну природу Бога-Слова. Это позиция отстаивалась святителем Кириллом Александрийским. Православные и католики же исповедуют диофизитство (две природы), утвержденное Халкидонским вселенским собором, согласно которому во Христе две природы — божественная и человеческая — соединены «нераздельно и неслиянно, неизменно и неразлучно». Армения, находясь в состоянии войны и не имея возможности полноценно участвовать в Халкидонском соборе, в итоге не приняла его решений, что и стало главной причиной многовекового догматического разделения.

ААЦ признает решения только первых трех Вселенских соборов (Никейского I (325 года), Константинопольского I (381 года) и Эфесского (431 года). Халкидонский собор 451 года и все последующие, признаваемые православием и католичеством, ААЦ не считает вселенскими. Это и есть фундаментальное отличие от православной и католической традиций.

Кафедральный собор Армянской апостольской церкви Кафедральный собор Армянской апостольской церкви Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кто руководит Армянской апостольской церковью?

ААЦ является автокефальной (самоуправляемой) с самого момента своего основания. Главой является Католикос всех армян. Его резиденция находится в духовном сердце Эчмиадзина (г. Вагаршапат), основанном, по преданию, самим Григорием Просветителем.

Титул католикоса (от греч. «всеобщий») используется с V века. Католикос избирается пожизненно и обладает высшей духовной и административной властью в церкви.

Католикос всех армян — верховный духовный глава для подавляющего большинства армян во всем мире, независимо от их гражданства. Его юрисдикция распространяется на епархии как в самой Республике Армения, так и в диаспоре.

Исторически сложилось, что существуют также:

  • Киликийский Католикосат (резиденция в Антилиасе, Ливан) образовался в период существования Киликийского Армянского царства (XII-XIV вв.). Обладает административной самостоятельностью, но признает духовное первенство в Эчмиадзине. Имеет значительную паству, преимущественно в Ливане, Сирии, на Кипре.

  • Патриархия Иерусалима и патриархия Константинополя руководят армянскими епархиями в Святой земле (Иерусалим) и Турции (Стамбул) соответственно. Находятся в подчинении Эчмиадзина.

Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II Нерсисян Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II Нерсисян Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Отношения с государством: история и современность

После провозглашения христианства государственной религией в 301 году церковь и царство в Армении существовали в состоянии взаимной поддержки. Церковь освящала власть, способствовала развитию письменности, образования, культуры. Цари были защитниками церкви и веры, особенно в условиях постоянной борьбы за выживание перед лицом могущественных соседей (Персия, Византия, а позже арабы, сельджуки).

После падения последних армянских царств (Киликийского в 1375 году, армянских княжеств позже) и многовекового нахождения под властью Османской империи и Персии, ААЦ взяла на себя роль единственного легитимного общенационального института. Католикосы в Эчмиадзине и патриархи в Константинополе были не только духовными, но и политическими представителями армянского народа перед лицом властей, защищая его интересы.

На данный момент отношения церкви и государства строятся на принципах взаимного уважения и отделения церкви от государства, закрепленных в Конституции. Между государственными структурами и первопрестольным Эчмиадзином существуют постоянные рабочие отношения. Церковь участвует в важных государственных церемониях и праздниках.

Особенности богослужений и традиций

Богослужебная жизнь ААЦ, сохраняя общехристианскую основу, обладает ярко выраженными национальными чертами.

Центральное богослужение — Патараг (Святая литургия). Совершается на классическом армянском языке (грабар). Основой служит литургия, приписываемая святому Афанасию Александрийскому, с элементами литургий св. Василия Великого и св. Григория Богослова. Важная особенность — использование в таинстве Евхаристии пресного хлеба (как в католичестве) и неразбавленного вина (в отличие от православия, где вино разбавляется).

Армянская церковь: традиции и современность Армянская церковь: традиции и современность Фото: Shutterstock/FOTODOM

ААЦ использует собственный церковный календарь, отличающийся от Григорианского и Юлианского. Рождество Христово празднуется 6 января в единый праздник Крещения Господня. Установлены строгие посты (Великий Пост, 48 дней), Рождественский пост, Успенский пост (перед Успением Богородицы), пост св. Григория Просветителя и др.

Обрядовая уникальность:

  • Матах (милостыня): специфическая традиция благотворительности, выражающаяся в приношении соли, животных (бык, овца, петух) в церковь с последующим раздачей нуждающимся. Символизирует жертву благодарения Богу или поминовение усопших. Облачения священников (вардапетов, епископов, Католикоса) отличаются формой и символикой от православных и католических. Характерны высокие остроконечные митры.

  • Крестное знамение совершается слева направо (как в католичестве), тремя перстами, с особым движением руки перед грудью.

  • Армянская церковная музыка (шараканы) — уникальное явление, использующее систему хазов (специальных знаков для записи мелодий). Пение исключительно вокальное, без инструментального сопровождения, часто антифонное (попеременное двух хоров).

  • Армянские церкви узнаваемы по куполам на стройных барабанах, часто конусообразным или зонтичным, лаконичному декору и крестообразной или центрально-купольной планировке.

Армянская церковь: отличия от православия, глава, отношения с государством Армянская церковь: отличия от православия, глава, отношения с государством Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отличия Армянской апостольской церкви от православия, кроющиеся в древних догматических решениях и историческом пути, свидетельствуют о богатстве и разнообразии христианской традиции.

Армения
церковь
религия
отличия
Оксана Головина
О. Головина
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