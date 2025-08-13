Лавров примет участие в саммите России и США на Аляске

В российско-американском саммите на Аляске 15 августа примет участи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, заявил журналистам замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексей Фадеев. В рамках мероприятия состоится встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает корреспондент NEWS.ru.

Да, я могу подтвердить участие Лаврова в этом мероприятии, которое планируется к проведению на Аляске в ближайшую пятницу, — сказал Фадеев в ходе брифинга.

Ранее Financial Times со ссылкой на бывшего посла США в Болгарии Эрика Рубина сообщила, что администрация Трампа столкнулась с дефицитом экспертов по России и Украине среди ключевых советников. По данным газеты, переговоры с Москвой поручены спецпосланнику Стивену Уиткоффу, чей опыт во внешней политике ограничен, тогда как профильные специалисты ранее были отстранены от работы.

До этого FT со ссылкой на дипломатов сообщала, что Владимир Путин обладает значительным преимуществом перед Дональдом Трампом в переговорном процессе. По их мнению, российский лидер демонстрирует более глубокое понимание обсуждаемых вопросов.