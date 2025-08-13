Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 12:50

Лавров примет участие в саммите России и США на Аляске

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российско-американском саммите на Аляске 15 августа примет участи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, заявил журналистам замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексей Фадеев. В рамках мероприятия состоится встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает корреспондент NEWS.ru.

Да, я могу подтвердить участие Лаврова в этом мероприятии, которое планируется к проведению на Аляске в ближайшую пятницу, — сказал Фадеев в ходе брифинга.

Ранее Financial Times со ссылкой на бывшего посла США в Болгарии Эрика Рубина сообщила, что администрация Трампа столкнулась с дефицитом экспертов по России и Украине среди ключевых советников. По данным газеты, переговоры с Москвой поручены спецпосланнику Стивену Уиткоффу, чей опыт во внешней политике ограничен, тогда как профильные специалисты ранее были отстранены от работы.

До этого FT со ссылкой на дипломатов сообщала, что Владимир Путин обладает значительным преимуществом перед Дональдом Трампом в переговорном процессе. По их мнению, российский лидер демонстрирует более глубокое понимание обсуждаемых вопросов.

Россия
США
Сергей Лавров
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-тренер сборной Канады возглавил «Шанхай Дрэгонс»
Ночи все холоднее, под Москвой до плюс 7: прогноз погоды на неделю
У москвички нашли в легком огромную кисту с паразитами
Раскрыто число уничтоженных украинских БПЛА в зоне СВО за сутки
Раскрыты потери ВСУ в зоне СВО
Лазер-убийца, поджог Транссиба, удар по АЭС: как ВСУ атакуют РФ 13 августа
Российские военные заняли два населенных пункта в ДНР
В МИД России высказались о «дороге Трампа» в Армении
Уехавшая из России Примадонна удивила мизерными гонорарами
В МИД России назвали импульс к проведению встречи Путина и Трампа
Американист оценил вероятность сдачи Трампом Аляски в пользу России
Российскую доставку «букета Гераней» для ВСУ сняли на видео
В МИД России отреагировали на возможное снятие Баку эмбарго на поставки ВСУ
Звезда «Наша Russia» рассказала, почему не худеет
Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Нижегородский суд рассмотрит дело о незаконной регистрации 348 мигрантов
Народного артиста экстренно прооперировали после двух неудачных падений
Стали известны итоги суда по крушению танкера «Волгонефть-212»
Покинувшая Россию рок-группа решила начать бизнес на родине
В ГД резко ответили Украине на подготовку провокаций в день переговоров
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.