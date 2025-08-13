Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 11:06

На Западе раскрыли, каких специалистов не будет на саммите Путина и Трампа

FT: Трамп проведет переговоры с Путиным без экспертов по России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Администрация президента США Дональда Трампа столкнулась с дефицитом экспертов по России и Украине среди ключевых советников, сообщила газета Financial Times со ссылкой на бывшего посла США в Болгарии Эрика Рубина. По данным FT, переговоры с Москвой поручены спецпосланнику Стивену Уиткоффу, чей опыт во внешней политике ограничен, тогда как профильные специалисты ранее были отстранены от работы.

Можно с уверенностью сказать, что у Трампа нет ни одного советника из числа лиц, принимающих решения, который был бы специалистом по России и Украине, — сказал Рубин.

Издание предполагает, что такая ситуация сложилась из-за предпочтения Трампа назначать на важные посты лояльных сотрудников, а не профессионалов с глубокими знаниями региона. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 15 августа американскую сторону, скорее всего, не будут сопровождать эксперты по России.

Ранее газета со ссылкой на дипломатов сообщала, что Владимир Путин обладает значительным преимуществом перед Дональдом Трампом в переговорном процессе. По их мнению, российский лидер демонстрирует более глубокое понимание обсуждаемых вопросов.

Прежде экс-президент Франции Франсуа Олланд дал рекомендации Трампу перед предстоящими переговорами с Путиным. По его мнению, американскому лидеру следует продемонстрировать глубокое понимание украинского кризиса.

США
Россия
Дональд Трамп
Владимир Путин
переговоры
Аляска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Идеальное желе из черной смородины на зиму, пошаговый рецепт
Психолог рассказала об опасности гаджетов для детей
Сиделка Краско разрыдалась у его гроба
Раскрыто, что грозит воспитательнице за избиение ребенка в Новороссийске
Актер Анисимов раскрыл, каким Краско был в жизни
Рубль ждет серьезный обвал? Курсы валют 13 августа: доллар, евро, юань
Погода в Москве в среду, 13 августа: осенний холод придет раньше времени?
Курск «подружился» с городом, в котором проживают наемники из ВСУ
Племянник развенчал слухи о якобы «брошенном в нищете» Краско
Россиянина задержали за оправдание терроризма в соцсетях
Мать ввела младенцу смертельную дозу препарата от тромбоза из-за плача
Украину уличили в массированных атаках перед встречей Путина и Трампа
Экономист оценил, как могут повлиять на доллар вторичные пошлины США
Одна из стран Прибалтики решила выслать российского дипломата
Психолог дала советы, как легко вернуться в рабочий ритм после отпуска
Психиатр рассказала, как «домашка» влияет на школьников
Налет на нефтепровод «Дружба» и НПЗ: как ВСУ атакуют Россию 13 августа
В России указали на неочевидную опасность заменителей тонировок в авто
Экономист оценила риски обрушения рубля
В МИД России заявили о смерти посла в отставке
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.