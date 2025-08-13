На Западе раскрыли, каких специалистов не будет на саммите Путина и Трампа

На Западе раскрыли, каких специалистов не будет на саммите Путина и Трампа FT: Трамп проведет переговоры с Путиным без экспертов по России

Администрация президента США Дональда Трампа столкнулась с дефицитом экспертов по России и Украине среди ключевых советников, сообщила газета Financial Times со ссылкой на бывшего посла США в Болгарии Эрика Рубина. По данным FT, переговоры с Москвой поручены спецпосланнику Стивену Уиткоффу, чей опыт во внешней политике ограничен, тогда как профильные специалисты ранее были отстранены от работы.

Можно с уверенностью сказать, что у Трампа нет ни одного советника из числа лиц, принимающих решения, который был бы специалистом по России и Украине, — сказал Рубин.

Издание предполагает, что такая ситуация сложилась из-за предпочтения Трампа назначать на важные посты лояльных сотрудников, а не профессионалов с глубокими знаниями региона. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 15 августа американскую сторону, скорее всего, не будут сопровождать эксперты по России.

Ранее газета со ссылкой на дипломатов сообщала, что Владимир Путин обладает значительным преимуществом перед Дональдом Трампом в переговорном процессе. По их мнению, российский лидер демонстрирует более глубокое понимание обсуждаемых вопросов.

Прежде экс-президент Франции Франсуа Олланд дал рекомендации Трампу перед предстоящими переговорами с Путиным. По его мнению, американскому лидеру следует продемонстрировать глубокое понимание украинского кризиса.