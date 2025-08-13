Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 12:27

Школьница едва не погибла, зацепившись волосами за трубу на дне бассейна

В Москве школьница застряла на дне бассейна, зацепившись волосами за трубу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве в открытом бассейне развлекательного комплекса едва не погибла 12-летняя девочка — волосы ребенка затянуло в трубу на дне, пишет Readovka.news со ссылкой на городскую прокуратуру.

По предварительным данным, девочка не могла самостоятельно выбраться на поверхность и пробыла под водой около полуминуты. На помощь ребенку бросились ее мать и сотрудник комплекса.

После спасения пострадавшую осмотрели медики и госпитализировали. По факту ЧП возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее ребенка 2018 года рождения госпитализировали из аквапарка в Санкт-Петербурге. Мальчик попал в реанимацию с разрывом печени после того, как ему на живот упала женщина.

