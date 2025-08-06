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06 августа 2025 в 12:50

Мальчик получил разрыв печени в петербургском аквапарке и попал в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ребенка 2018 года рождения госпитализировали из аквапарка в Санкт-Петербурге, пишет 360.ru со ссылкой на свой источник. Мальчик попал в реанимацию с разрывом печени после того, как ему на живот упала женщина.

Диагноз: травматический разрыв левой доли печени, внутрибрюшное кровотечение. Состояние здоровья: тяжелое, помещен в реанимацию, — рассказал источник.

Происшествие случилось в аквапарке на улице Культуры. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи. Ребенка поместили в детскую городскую больницу № 2.

Ранее автоматические ворота зажали школьника в городе Первоуральске Свердловской области. От боли ребенок потерял сознание, а когда ворота поехали обратно, упал и ударился головой об асфальт.

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