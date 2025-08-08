Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 13:51

Глава армянской церкви поехал в США

Католикос Гарегин II начал недельный визит в армянскую восточную епархию США

Католикос Гарегин II Католикос Гарегин II Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Католикос всех армян Гарегин II начал недельную поездку в Соединенные Штаты, сообщил пресс-отдел Первопрестольного Святого Эчмиадзина на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Целью визита заявлена встреча с представителями Армянской апостольской церкви (ААЦ) в США.

Восьмого августа Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II отбыл с недельным патриаршим визитом в армянскую восточную епархию США, — сказано в сообщении.

В ходе пребывания за океаном духовный лидер встретится с правящим архиереем епархии, представителями духовенства и благотворителями, чтобы обсудить проекты, которые реализует Святой Эчмиадзин. Поездка проходит на фоне обострения отношений между Армянской апостольской церковью и властями Армении.

Конфликт активизировался после того, как в конце мая премьер-министр страны Никол Пашинян опубликовал в Facebook сообщения, содержащие оскорбительные высказывания в адрес ААЦ, включая ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян, предоставив государству ключевую роль в принятии решения.

Как заявил по этому поводу первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, реформа церкви в Армении вызовет споры среди населения. Он отметил, что изменение устава, которое предложил Пашинян — это сложный вопрос.

Армения
священники
США
церковь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Галкина сбила машина в Латвии? Последствия, травмы, гипс
«Это предательство»: Саакашвили обвинили в нанесении тяжелого ущерба Грузии
Женщин предупредили, чем грозит курение во время грудного вскармливания
Глава армянской церкви поехал в США
Российская певица назвала Кадышеву фриком
Рим исключили из числа площадок для встречи Путина и Трампа
Два индийца несколько километров тащили на спине 200-килограммовую корову
Стилист объяснил, какой должна быть идеальная школьная форма
Пять жителей Херсонской области пострадали из-за атак ВСУ за сутки
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.