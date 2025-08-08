Глава армянской церкви поехал в США

Католикос всех армян Гарегин II начал недельную поездку в Соединенные Штаты, сообщил пресс-отдел Первопрестольного Святого Эчмиадзина на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Целью визита заявлена встреча с представителями Армянской апостольской церкви (ААЦ) в США.

Восьмого августа Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II отбыл с недельным патриаршим визитом в армянскую восточную епархию США, — сказано в сообщении.

В ходе пребывания за океаном духовный лидер встретится с правящим архиереем епархии, представителями духовенства и благотворителями, чтобы обсудить проекты, которые реализует Святой Эчмиадзин. Поездка проходит на фоне обострения отношений между Армянской апостольской церковью и властями Армении.

Конфликт активизировался после того, как в конце мая премьер-министр страны Никол Пашинян опубликовал в Facebook сообщения, содержащие оскорбительные высказывания в адрес ААЦ, включая ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян, предоставив государству ключевую роль в принятии решения.

Как заявил по этому поводу первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, реформа церкви в Армении вызовет споры среди населения. Он отметил, что изменение устава, которое предложил Пашинян — это сложный вопрос.