В Госдуме оценили заявления Пашиняна о реформе церкви

Реформа церкви в Армении вызовет споры среди населения, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что изменение устава — это сложный вопрос.

Изменение устава церкви в Армении — это сложнейший вопрос. И я абсолютно уверен, что он может вызвать много споров [среди населения]. История Армянской церкви насчитывает более 1700 лет. Нынешний католикос всех армян Гарегин II 26 лет занимает свой высокий статус. Сегодня объявить об этом (о принятии упрощенного устава. — NEWS.ru) — значит признать, что все, что делалось Армянской церковью, подлежит какой-то ревизии. Это сложнейший вопрос, — высказался Чепа.

Он также провел параллели с ситуацией на Украине. По его мнению, реформа церкви в этой стране не получила признания общественности и была связана с политическими процессами.

Я уверен, что действия Украины относительно церкви так же [как и в Армении] не были признаны. Никто не признал [из украинцев]. На самом деле я понимаю, что, к сожалению, все это покупалось за деньги [экс-президента Украины] Петра Порошенко. Давление [премьер-министра Армении] Никола Пашиняна на церковь будет восприниматься всеми армянами отрицательно, — резюмировал Чепа.

Ранее Пашинян призвал принять упрощенный устав Армянской апостольской церкви. По его словам, это позволит избрать нового католикоса всех армян. Политик подчеркнул, что намерен добиться ухода Гарегина II.