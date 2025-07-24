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24 июля 2025 в 18:37

В Госдуме оценили заявления Пашиняна о реформе церкви

Депутат Чепа: реформа церкви вызовет вопросы у жителей Армении

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Реформа церкви в Армении вызовет споры среди населения, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что изменение устава — это сложный вопрос.

Изменение устава церкви в Армении — это сложнейший вопрос. И я абсолютно уверен, что он может вызвать много споров [среди населения]. История Армянской церкви насчитывает более 1700 лет. Нынешний католикос всех армян Гарегин II 26 лет занимает свой высокий статус. Сегодня объявить об этом (о принятии упрощенного устава. — NEWS.ru) — значит признать, что все, что делалось Армянской церковью, подлежит какой-то ревизии. Это сложнейший вопрос, — высказался Чепа.

Он также провел параллели с ситуацией на Украине. По его мнению, реформа церкви в этой стране не получила признания общественности и была связана с политическими процессами.

Я уверен, что действия Украины относительно церкви так же [как и в Армении] не были признаны. Никто не признал [из украинцев]. На самом деле я понимаю, что, к сожалению, все это покупалось за деньги [экс-президента Украины] Петра Порошенко. Давление [премьер-министра Армении] Никола Пашиняна на церковь будет восприниматься всеми армянами отрицательно, — резюмировал Чепа.

Ранее Пашинян призвал принять упрощенный устав Армянской апостольской церкви. По его словам, это позволит избрать нового католикоса всех армян. Политик подчеркнул, что намерен добиться ухода Гарегина II.

Армения
Украина
Никол Пашинян
Петр Порошенко
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
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