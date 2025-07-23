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23 июля 2025 в 18:10

Пашинян предложил внести изменения в устав Армянской церкви ради одной цели

Пашинян призвал упростить устав Армянской церкви для смещения католикоса

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем аккаунте в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) призвал принять упрощенный устав Армянской апостольской церкви. По его словам, это позволит избрать нового католикоса всех армян. Политик подчеркнул, что намерен добиться ухода нынешнего католикоса Гарегина II.

Выборы нового католикоса не состоятся до тех пор, пока <…> не будет утвержден устав, написанный на современном армянском языке, — отметил премьер.

По его мнению, сейчас «Армянский устав» представляет собой тысячи канонов, которые формировались на протяжении 17 веков. Однако новая версия документа должна быть краткой и понятной для всех, добавил Пашинян. После утверждения устава должны состояться выборы католикоса всех армян, в ходе которых проверят благочестивость всех кандидатов, резюмировал он.

Ранее Пашинян призвал готовиться к изгнанию главы Армянской апостольской церкви из его резиденции в Эчмиадзине. Премьер обвинил католикоса всех армян в нарушении обета безбрачия, заявив, что у Гарегина II есть ребенок и что это по канонам церкви несовместимо с его саном.

Армения
Никол Пашинян
церковь
выборы
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