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20 июля 2025 в 13:12

Пашинян решительно высказался в отношении католикоса всех армян

Пашинян призвал быть готовыми изгнать католикоса Гарегина II из его резиденции

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал готовиться к изгнанию главы Армянской апостольской церкви Гарегина II (имя в миру Ктридж Нерсисян) из его резиденции в Эчмиадзине. В своем Telegram-канале он снова обвинил католикоса всех армян в нарушении обета безбрачия.

Мы сделаем это вместе. Будьте готовы, — написал он.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что город Эчмиадзин (Вагаршапат) может разделить судьбу Киево-Печерской лавры. Парламентарий напомнил, как президент Украины захватил монастырь в столице, который является древней святыней православия.

Ранее бывший омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что Пашинян дал указание силовикам собрать компромат на руководство Армянской апостольской церкви. По мнению экс-омбудсмена, власти используют административный ресурс для дискредитации духовенства в политических целях, разжигая в обществе нетерпимость к церкви.

До этого Пашинян раскритиковал главу ААЦ Гарегина II за якобы нарушение обета безбрачия. Глава правительства призвал католикоса уйти в отставку.

Никол Пашинян
Армения
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конфликты
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