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08 июля 2025 в 14:52

Армянскому Эчмиадзину предрекли судьбу Киево-Печерской лавры

Миронов допустил, что Эчмиадзин может разделить судьбу Киево-Печерской лавры

Город Эчмиадзин (Вагаршапат) Город Эчмиадзин (Вагаршапат) Фото: Shutterstock/FOTODOM

Город Эчмиадзин (Вагаршапат) может разделить судьбу Киево-Печерской лавры, допустил в беседе с NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Парламентарий напомнил, как президент Украины захватил монастырь в столице, который является древней святыней православия. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен возглавить «освобождение» Эмчиадзина — духовного центра Армянской церкви, указал политик.

Один на днях лишил гражданства главу Украинской православной церкви Онуфрия, а другой угрожал католикосу всех армян Гарегину II. Это не совпадения, это диагноз. Диагноз авторитарных режимов, не терпящих инакомыслия. Диагноз их сатанинской сущности несовместимой с независимой христианской церковью, — подчеркнул Миронов.

При этом лидер СРЗП назвал русофобию и борьбу с христианством двумя сторонами одной медали. Миронов убежден, что дорвавшиеся до власти в Киеве и Ереване ненавидят Россию не только как политических противников или по приказу «своих хозяев».

Для них враг — сама великая русская цивилизация, которая, как солнечный свет, обнажает их ложь и убожество, обрекая политических упырей на крах и забвение, — заключил лидер СРЗП.

Ранее правительство Армении отправило в Эчмиадзин свои лучшие спецподразделения внутренних войск. Также власти задействовали полицию и службы нацбезопасности республики.

Сергей Миронов
СРЗП
Армения
церковь
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