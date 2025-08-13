Юрист ответил, положена ли компенсация родителям избитого в детсаду ребенка Юрист Салкин: родители избитого в детсаду ребенка могут получить компенсацию

Родители избитого в детском саду ребенка могут получить компенсацию, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. Он пояснил, что семья вправе требовать возмещения морального вреда и расходов на лечение через суд. Также, по его словам, возможно вернуть деньги за платные услуги, если они были оказаны ненадлежащим образом.

Некоторые регионы в своих дошкольных учреждениях устанавливают системы видеофиксации для выявления случаев избиения детей. От организации родители вправе потребовать, в том числе в судебном порядке, компенсацию морального вреда, расходов на лечение, если был причинен вред здоровью. Если же услуги детского сада были платными, то требовать возврата стоимости услуг, оказанных ненадлежащим образом, — пояснил Салкин.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя избиение двухлетнего ребенка в детсаду Новороссийска, заявил, что воспитателей дошкольных учреждений необходимо проверять и проводить им психологические тесты. Парламентарий подчеркнул, что иногда воспитателями становятся люди, которые не готовы работать с детьми.