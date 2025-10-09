Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 12:27

Женщина проработала в детсаде 11 лет и была уволена после жалобы мигрантки

Воспитательницу детсада в Петербурге уволили из-за жалобы мигрантки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге сотрудницу детского сада № 89 уволили после 11 лет работы по жалобе гражданки Узбекистана, сообщила сама россиянка Telegram-каналу «Многонационал». Инцидент начался с того, что дочь мигрантки забрала без разрешения значок с обуви у другой воспитанницы.

Когда девочка отказалась возвращать чужую вещь, ребенок пожаловался своей матери. После этого гражданка Узбекистана пришла в дошкольное учреждение и устроила скандал. По словам уволенной сотрудницы, родительница угрожала администрации детского сада своими связями в землячестве.

Несмотря на произошедший конфликт, никаких официальных проверок в учреждении не проводилось. При этом уже бывшему воспитателю предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее в Санкт-Петербурге мигрант в состоянии наркотического опьянения атаковал бригаду скорой помощи. Происшествие случилось у дома № 17 на 12-й линии Васильевского острова. 26-летний гражданин нанес травмы фельдшеру. Правоохранительные органы задержали подозреваемого, а председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

мигранты
Cанкт-Петербург
детсады
воспитатели
увольнения
