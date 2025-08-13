Готовимся к 1 сентября 2025 года: сколько стоит собрать ребенка в школу

Собрать ребенка-школьника к 1 сентября в этом году станет дороже на треть, чем в прошлом. Особенно выросла в цене одежда для девочек. Шитье по ГОСТу еще больше повысит стоимость формы. Власти хотят выдавать родителям учащихся сертификаты на ее покупку. Подробности — в материале NEWS.ru.

Во сколько обойдется подготовка ребенка к школе

Собрать ребенка к 1 сентября в 2025 году примерно на 35% дороже, чем в прошлом, рассказал «Известиям» аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

По его словам, больше всего подорожала одежда для девочек — разница составила 47%. Средняя цена школьной капсулы достигла 33 573 рублей, отметил аналитик. Особенно выросли в цене туфли для девочек (123%) и блузки (100%). Одеть к школе мальчика родителям выйдет на 36% дороже, чем в прошлом году. Цена базового школьного мужского гардероба составила в среднем 29 600 рублей.

По словам Лоссана, канцтовары подорожали в среднем на 22%. Выросли в цене две третьих наименований.

«Данные опроса демонстрируют значительный разброс в бюджетах: если 40% респондентов укладываются в сумму до 10 тысяч рублей, то 23% родителей тратят более 50 тысяч на школьные сборы», — рассказал аналитик.

Он добавил, что 68% россиян оплачивают расходы на школу из текущих доходов, 16% вынуждены тратить накопления, еще 16% залезают в долги.

Сколько стоит минимальный набор школьника

При этом цены на минимальный набор школьника не сильно выросли по сравнению с прошлым годом. Результаты июльского исследования «Чек Индекс» показали, что прирост за год составил 7%. Цена достигла 16,2 тысячи рублей. В этот условный комплект аналитики включили школьную форму, рюкзак, рубашку, брюки, туфли, кроссовки, футболку, дневник, комплект тетрадей, набор ручек и карандашей, а также пенал.

«Школьная форма — медианная цена 3135 рублей, на 6% выше, чем в прошлом году. Число покупок — на 17% выше, чем в прошлом году в то же время», — отмечается в исследовании.

Массовое производство школьной формы по новому ГОСТу существенно не повысит ее стоимость, поделился мнением с NEWS.ru председатель комитета по вопросам производства и реализации одежды обучающихся (школьной формы) Союзлегпрома Владимир Богомолов.

«Конкуренция не даст это сделать: всегда найдутся люди, которые сошьют то же самое дешевле. Но все же более высокое качество повлечет некоторое повышение цен. Однако стандарт — дело добровольное. Вы можете им пользоваться или не пользоваться», — сказал Богомолов.

Он отметил, что в среднем цены на школьную форму увеличились на 6–7% по сравнению с 2024 годом, а на отдельные предметы одежды — на 12%. По словам Богомолова, этот показатель остается в рамках инфляции. В РФ средняя цена одного комплекта школьной формы для мальчика составляет 15,5 тысячи рублей, для девочки — 18,5 тысячи, добавил он.

В свою очередь, в Wildberries рассказали NEWS.ru, что цены на маркетплейсе выросли почти по всем категориям школьных товаров. «Например, средний чек на школьную форму увеличился на 13%, брюки, рубашки и юбки — на 9–12%, рюкзаки — на 10%, тетради, ручки и пеналы — на 9%», — подчеркнули в пресс-службе.

Стали ли россияне покупать меньше школьных товаров

В пресс-службе Wildberries NEWS.ru сообщили, что о подготовке россиян к новому учебному году свидетельствует рост продаж школьных товаров. Так, в июле оборот школьной формы увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, детских брюк — на 32%, рубашек — на 21%, детских юбок — на 5%. Канцелярские товары также показали рост: тетради — на 24%, ручки — на 12%, тогда как продажи пеналов и рюкзаков практически не изменились с прошлого года.

В пресс-службе Ozon NEWS.ru рассказали, что с прошлого года наметился тренд на раннюю закупку школьных товаров. В 2025-м он закрепился: спрос на школьные принадлежности растет с начала июля.

В прошлом месяце продажи товаров для школы увеличились в 2,1 раза, рассказали в пресс-службе. По данным Ozon, два года назад такой рост продаж фиксировался только в августе.

«Лучшую динамику показали тетради (рост в 2,5 раза), письменные принадлежности (2,3 раза), бумага и папки (2 раза), демонстрационное оборудование (2,7 раза), а также ежедневники (1,6 раза). Школьная одежда показывает рост в 1,6 раза», — сообщили в пресс-службе.

Представители маркетплейса заявили еще об одном тренде — школьный сезон растягивается на весь учебный год.

«Например, в ноябре растет спрос в 2,1 раза на теплую школьную одежду. В феврале–марте наблюдается вторая волна закупок (рост в 1,8 раза) из-за того, что дети вырастают из вещей или они изнашиваются. В мае увеличивается спрос из-за выпускных (в 1,9 раза). Кроме того, бывает вторая волна закупок канцелярских товаров — как правило, после зимних каникул, с февраля по март (рост в 1,6 раза)», — отметили в пресс-службе.

Как власти собираются помочь родителям школьников

В настоящее время идет работа по «донастройке» мер социальной поддержки семей с детьми, заявила NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. По ее словам, в будущем вместо денежной выплаты гражданам могут начать выдавать специальные сертификаты на покупку качественной школьной формы отечественного производства, соответствующей ГОСТу.

«Сейчас мы донастраиваем меры социальной поддержки, чтобы не просто дать родителям деньги, и они купили бы форму для детей не лучшего качества, а предоставлять, допустим, сертификаты на приобретение качественной и современной формы», — сказала Гумерова.

Она добавила, что также планируется вводить новые механизмы субсидирования промышленности, чтобы цены на школьную форму не выросли после введения стандарта. По словам сенатора, их разработка продолжается совместно с Минпромторгом.

