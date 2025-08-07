Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Союзлегпроме объяснили, как ГОСТ повлияет на стоимость школьной формы

Член Союзлегпрома Богомолов: цены на школьную форму немного вырастут из-за ГОСТа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Массовое производство школьной формы по ГОСТу существенно не повысит ее стоимость, поделился мнением с NEWS.ru председатель комитета по вопросам производства и реализации одежды обучающихся (школьной формы) Союзлегпрома Владимир Богомолов. Однако он подчеркнул, что все же более высокое качество повлечет некоторое подорожание.

Массовое производство школьной формы по ГОСТу не должно существенно повысить ее стоимость. Конкуренция не даст это сделать: всегда найдутся люди, которые сошьют то же самое дешевле. Но все же более высокое качество повлечет некоторое повышение цен. Однако стандарт — дело добровольное. Вы можете им пользоваться или не пользоваться, — сказал Богомолов.

Он добавил, что в среднем цены на школьную форму увеличились на 6–7% по сравнению с 2024 годом, а на отдельные предметы одежды — на 12%. По его словам, такой показатель остается в рамках инфляции. Средняя по стране цена одного комплекта школьной формы для мальчика составляет 15,5 тысячи рублей, для девочки — 18,5 тысячи рублей, уточнил Богомолов.

Ранее сенатор Лилия Гумерова сообщила, что сейчас идет работа по «донастройке» мер социальной поддержки семей с детьми. По ее словам, в будущем вместо денежной выплаты им могут начать выдавать специальные сертификаты на покупку качественной школьной формы отечественного производства, соответствующей ГОСТу.

