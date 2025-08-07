В Совфеде хотят выдавать семьям сертификаты на покупку школьной формы Сенатор Гумерова: семьям будут выдавать сертификаты на покупку школьной формы

В настоящее время идет работа по «донастройке» мер социальной поддержки семей с детьми, заявила NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. По ее словам, в будущем вместо денежной выплаты гражданам могут начать выдавать специальные сертификаты на покупку качественной школьной формы отечественного производства, соответствующей ГОСТу.

Сейчас мы донастраиваем меры социальной поддержки таким образом, чтобы не просто дать семье деньги, а они пошли бы и купили форму для детей нелучшего качества, а выдавать, допустим, сертификаты на покупку качественной и современной формы, — сказала Гумерова.

Она добавила, что также планируется вводить новые механизмы субсидирования промышленности, чтобы цены на школьную форму не выросли после введения стандарта. По словам сенатора, их разработка продолжается совместно с Минпромторгом.