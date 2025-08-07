Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 17:03

В Совфеде хотят выдавать семьям сертификаты на покупку школьной формы

Сенатор Гумерова: семьям будут выдавать сертификаты на покупку школьной формы

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В настоящее время идет работа по «донастройке» мер социальной поддержки семей с детьми, заявила NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. По ее словам, в будущем вместо денежной выплаты гражданам могут начать выдавать специальные сертификаты на покупку качественной школьной формы отечественного производства, соответствующей ГОСТу.

Сейчас мы донастраиваем меры социальной поддержки таким образом, чтобы не просто дать семье деньги, а они пошли бы и купили форму для детей нелучшего качества, а выдавать, допустим, сертификаты на покупку качественной и современной формы, — сказала Гумерова.

Она добавила, что также планируется вводить новые механизмы субсидирования промышленности, чтобы цены на школьную форму не выросли после введения стандарта. По словам сенатора, их разработка продолжается совместно с Минпромторгом.

Ранее стало известно, что в России с 3 сентября вступает в силу новый ГОСТ, регулирующий требования к школьной форме. Согласно документу, опубликованному на официальном портале Росстандарта, форма должна соответствовать деловому стилю, учитывать особенности посадки и движения, быть светской и эстетичной, без запрещенных символов. Рекомендуется размещение на одежде государственной и патриотической символики. Этот ГОСТ вводится впервые.

форма
дети
одежда
Совфед
школы
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.