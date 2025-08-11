Минпросвещения озвучило продолжительность нового учебного года Минпросвещения: учебный год продлится с 1 сентября по 26 мая

Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года в России, сообщили РИА Новости в ведомстве. Там отметили, что он начнется 1 сентября и завершится 26 мая, при этом допустимо разделение не только на четверти, но и на триместры.

Документ призван обеспечить единые подходы к образовательному процессу, соблюдение санитарных норм и профилактику переутомления учащихся, — указали в ведомстве.

Также в Минпросвещения подчеркнули, что нужно предусмотреть осенние, зимние и весенние каникулы, каждые должны длиться не менее семи дней. Кроме того, для первоклассников положены дополнительные каникулы в феврале – не менее семи дней.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отменить домашние задания для российских школьников, отметив, что дети тратят на учебу по 8–10 часов в день. Он заявил, что все больше учеников формально выполняют задания, нередко используя искусственный интеллект и готовые ответы. По мнению политика, это превращает домашнюю работу в бесполезную трату времени.

Тем временем зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов рассудил, что полный отказ от домашних заданий в школе должен быть тщательно взвешен. По его мнению, этот вопрос нужно обсуждать с родителями, представителями власти и учителями.