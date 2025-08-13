Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 12:38

Над российским регионом сбили шесть вражеских беспилотников

МО: над Белгородской областью перехватили шесть дронов ВСУ

Фото: МО РФ

Над Белгородской областью сбили шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. Противник пытался атаковать российский регион в период с 10:30 до 11:40 мск, пояснили в оборонном ведомстве.

Дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, — сообщили в Минобороны.

В ночь на 13 августа системы ПВО сбили 46 украинских беспилотников в российских регионах. БПЛА уничтожили в Брянской, Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря. Позже, с 08:00 до 09:50 мск, в Белгородской области сбили еще восемь украинских беспилотников.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал кадры с последствиями атаки беспилотников ВСУ на гражданский объект в Белгороде. Прилет пришелся по зданию Октябрьского районного суда, уточнили в пресс-службе дома правосудия. По предварительным данным, пострадавших нет.

атаки ВСУ
ВСУ
Минобороны РФ
происшествия
Белгородская область
