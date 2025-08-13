Белгородская область второй раз за утро подверглась атаке ВСУ

Белгородская область второй раз за утро подверглась атаке ВСУ Минобороны РФ: восемь беспилотников ВСУ сбиты в Белгородской области

Восемь украинских беспилотников сбиты в Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Дроны нейтрализовали в промежуток с 8:00 до 9:50 мск.

С 8:00 до 9:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее в регионе сбили три беспилотника ВСУ. Украинские военные атаковали Белгородскую область в период с 07:00 до 07:20 мск.

До этого в Минобороны РФ заявили, что системы ПВО сбили 46 украинских беспилотников в российских регионах. БПЛА уничтожили в Брянской, Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря.

Мэр Горловки Иван Приходько ранее заявил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на центр города погибла женщина. Он выразил соболезнования родным. По данным администрации ДНР, ВСУ атаковали город с использованием БПЛА-камикадзе. Украинская армия сбросила взрывоопасный предмет с беспилотника.