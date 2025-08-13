Белгородская область попала под удар украинских беспилотников Минобороны РФ: ПВО сбила три беспилотника ВСУ в Белгородской области

Средства ПВО сбили три беспилотника в Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Дроны уничтожили в период с 07:00 до 07:20 мск.

С 07:00 до 07:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что системы ПВО сбили 46 украинских беспилотников в российских регионах. БПЛА уничтожили в Брянской, Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря.

До этого в оборонном ведомстве сообщили, что с 20:40 до 22:30 по мск 12 августа дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 26 беспилотников ВСУ. Дроны сбили в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Орловской областях.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее рассказал, что в регионе с начала августа от обстрелов ВСУ погибли семь мирных жителей, еще 33 были ранены, в том числе пятеро детей. Он назвал происходящее тяжелым испытанием для Белгородской области.