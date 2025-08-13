Мацуев даст концерт на фестивале «Владивостокские сезоны» в рамках ВЭФ

Опубликована программа культурного фестиваля «Владивостокские сезоны», приуроченного к десятому, юбилейному Восточному экономическому форуму (ВЭФ), который будет проходить с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Отмечается, что среди мероприятий — концерт пианиста Дениса Мацуева и шоу «Песчаная сказка».

4 сентября на Приморской сцене Мариинского театра выступит Мацуев вместе с Молодежным симфоническим оркестром России. 5 сентября пройдет показ мод от дизайнеров Дальнего Востока, включая Приморье, Хабаровский край, Амурскую область и другие регионы. Также запланирована дискуссия о развитии моды на Дальнем Востоке, которую продолжат на Московском форуме дизайна.

6 и 7 сентября Владивостокский цирк приглашает на шоу «Песчаная сказка» — яркое театрализованное представление с единым сюжетом. В рамках фестиваля также пройдут кинопоказы и концерт проекта «Душа России».

Эти мероприятия создают пространство для диалога культур, открывая новые возможности сотрудничества. Убежден, что форум продолжит оставаться не только эффективным экономическим инструментом развития Дальнего Востока России, но и важным культурным событием для жителей и гостей региона, — подчеркнул советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

На площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке 3 сентября откроется мультимедийная выставка «Улица Дальнего Востока» в рамках X Восточного экономического форума. Гостям представят павильон «Развиваем Дальний», посвященный возможностям макрорегиона.