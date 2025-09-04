Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 08:46

В лесах Индонезии обнаружили обломки вертолета

В индонезийской провинции Южный Калимантан нашли обломки пропавшего вертолета

Фото: Sekvan Kuden/ZUMAPRESS/Global Look Press

В лесах Индонезии рядом с водопадом Мандин Дамар обнаружили обломки вертолета, сообщила газета Jakarta Globe со ссылкой на источник. Кроме того, там же было найдено тело одного человека.

Газета отметила, что вертолет пропал 1 сентября в провинции Южный Калимантан. Семь человек считаются пропавшими без вести. По данным агентства Reuters, на борту вертолета было два члена экипажа, а также шесть пассажиров из нескольких стран. В поисках воздушного судна участвовали более 400 человек.

Ранее транспортный самолет Ил-76 экстренно посадили в красноярском аэропорту Черемшанка. При этом после приземления борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Отмечается, что воздушное судно вылетело из Красноярска в Улан-Удэ в 06:30 по местному времени (02:30 мск).

Через некоторое время у самолета возникли проблемы с двигателем, из-за чего экипаж решил экстренно посадить его в аэропорту Черемшанка. На месте работали пожарные службы, о пострадавших не сообщается.

До этого два пассажира американской авиакомпании SkyWest получили травмы после резкого падения самолета более чем на 1300 метров во время турбулентности. Инцидент произошел 28 августа на рейсе в американский город Хьюстон.

Индонезия
вертолеты
обломки
пассажиры
леса
