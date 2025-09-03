Ил-76 экстренно сел в аэропорту и выкатился за взлетно-посадочную полосу Самолет Ил-76 экстренно посадили в красноярском аэропорту Черемшанка

Транспортный самолет Ил-76 экстренно посадили в красноярском аэропорту Черемшанка, сообщил Telegram-канал SHOT. При этом после приземления борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Канал отметил, что воздушное судно вылетело из Красноярска в Улан-Удэ в 06:30 по местному времени (02:30 мск). Через некоторое время у самолета возникли проблемы с двигателем, из-за чего экипаж решил экстренно посадить его в аэропорту Черемшанка. На месте работали пожарные службы, о пострадавших не сообщается.

Ранее два пассажира американской авиакомпании SkyWest получили травмы после резкого падения самолета более чем на 1300 метров во время турбулентности. Инцидент произошел 28 августа на рейсе в американский город Хьюстон.

До этого два бортпроводника самолета Southwest Airlines получили травмы в результате того, что борт резко маневрировал, избегая столкновения с другим воздушным судном. Инцидент произошел на борту лайнера, направлявшегося в Лас-Вегас. Самолет «агрессивно» спикировал над аэропортом Голливуд-Бербанк.