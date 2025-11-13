Эта скумбрия вкуснее лосося: секрет в особом маринаде! Очень легкий рецепт

Нежная скумбрия легко превращается в настоящую деликатесную закуску, если правильно замариновать. Всего несколько доступных продуктов дают глубокий сладко-соленый вкус и красивую пряную нотку. Такой вариант подходит для ужина, закуски на стол и бутербродов.

Для этого рецепта нам нужны 2 тушки скумбрии. Первом делом стоит отрезать голову рыбы, убрать внутренности. Не забудьте хорошенько промыть рыбу!

Далее скумбрию нарежьте небольшими кусочками (следите, чтобы толщина не была больше 3 см). Мариновать рыбу будем в глубокой емкости, желательно стеклянной. Можете сразу переложить кусочки туда.

Что нужно для маринада? Смешайте 2 ст. л. меда, сок половинки лайма или лимона, 3 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. горчицы и чуть-чуть молотого кориандра. Добавьте 2 измельченных зубчика чеснока. Для пикантности советуем кинуть несколько колечек лука. Вылейте маринад на рыбу. Следите, чтобы каждый кусочек покрывался соусом. Закройте емкость крышкой или пленкой и поставьте в холодильник на 8 часов, лучше на ночь.

Перед подачей выложите кусочки на блюдо, посыпьте зеленью.

Совет: чтобы вкус получился глубже, добавьте в маринад щепотку сухих трав — базилик или орегано хорошо работают с морской рыбой.

