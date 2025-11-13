Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 09:15

Эта скумбрия вкуснее лосося: секрет в особом маринаде! Очень легкий рецепт

Отличный маринад для скумбрии: рецепт Отличный маринад для скумбрии: рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежная скумбрия легко превращается в настоящую деликатесную закуску, если правильно замариновать. Всего несколько доступных продуктов дают глубокий сладко-соленый вкус и красивую пряную нотку. Такой вариант подходит для ужина, закуски на стол и бутербродов.

Для этого рецепта нам нужны 2 тушки скумбрии. Первом делом стоит отрезать голову рыбы, убрать внутренности. Не забудьте хорошенько промыть рыбу!

Далее скумбрию нарежьте небольшими кусочками (следите, чтобы толщина не была больше 3 см). Мариновать рыбу будем в глубокой емкости, желательно стеклянной. Можете сразу переложить кусочки туда.

Что нужно для маринада? Смешайте 2 ст. л. меда, сок половинки лайма или лимона, 3 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. горчицы и чуть-чуть молотого кориандра. Добавьте 2 измельченных зубчика чеснока. Для пикантности советуем кинуть несколько колечек лука. Вылейте маринад на рыбу. Следите, чтобы каждый кусочек покрывался соусом. Закройте емкость крышкой или пленкой и поставьте в холодильник на 8 часов, лучше на ночь.

Перед подачей выложите кусочки на блюдо, посыпьте зеленью.

  • Совет: чтобы вкус получился глубже, добавьте в маринад щепотку сухих трав — базилик или орегано хорошо работают с морской рыбой.

Посмотрите еще один простейший рецепт скумбрии в маринаде у нас на сайте.

скумбрия
рыба
простые рецепты
быстрые рецепты
рецепты
кулинария
кухня
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сколько стоит поменять масло в двигателе: рассчитываем стоимость в регионах
Марочко сообщил о ликвидации базы иностранных боевиков под Купянском
Россиянин пошел в суд из-за исчезнувшего интернета
Один из самых разыскиваемых преступников задержан после 14 лет в бегах
Белый дом выпустил высмеивающую демократов эпитафию о шатдауне
Врач ответил, грозит ли миру новая пандемия из-за вспышки инфекции в ВСУ
Курьерам могут ограничить движение на электросамокатах по тротуарам
Россиянам повысят большинство соцвыплат в новом году
Ушел из жизни экс-уполномоченный по правам человека в Прикамье
Едим в ноябре: как приготовить брусничный крамбл за 30 минут
Пострадавшая от взрыва баллончика дихлофоса женщина скончалась в больнице
Роскачество предупредило об угрозе утечек данных через умные колонки
Южнокорейская юмористка не верила в диагноз «рак» до болезни
Экс-командир «Азова» поставил ультиматум Зеленскому
Нереально вкусные крылышки: весь секрет в маринаде!
Ценные артефакты исчезли из музея на Ближнем Востоке
Ушаков раскрыл будущее саммита России и США в Будапеште
Меладзе прошел дорогостоящее лечение в России
Учительница попала под проверку из-за издевательств над детьми
В США раскрыли, как скандал с «кошельком» Зеленского отразится на Украине
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
Семья и жизнь

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.