Раскрыты последствия атаки БПЛА в Орловской области Глава Орловской области сообщил о повреждении нескольких машин при атаке БПЛА

Несколько машин и домов получили повреждения во время атаки украинских БПЛА в Орловской области, сообщил в своем Telegrama-канале глава региона Андрей Клычков. По словам губернатора, городские учреждения и объекты инфраструктуры работают штатно. На местах происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Повреждения получили несколько машин, остекления балконов жилых домов и частных домовладений. На данный момент информации о пострадавших нет, — написал Клычков.

Ранее на территории промзоны в Буденновске вспыхнул пожар после атаки БПЛА, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, пострадавших нет, жилые дома не повреждены. Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

Всего в ночь на 13 ноября над Россией было сбито 130 украинских дронов. Атакам подверглись 14 областей. Наибольшая активность дронов была зафиксирована над Курской областью, где был уничтожен 31 БПЛА. Над Воронежской областью системы ПВО сбили 21 дрон противника, а над Белгородской областью — 14 дронов.