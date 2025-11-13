Управляющая крупнейшим легальным борделем в Европе Кэтрин Денуар заявила, что запретила колдовство на территории заведения. По ее словам, которые приводит The Sun, это правило пришлось ввести, так как некоторые сотрудницы постоянно рассыпали в здании сахар для отпугивания злых сил.

В материале сказано, что в запреты входит пронос животных и касания ламп и светильников. Эти правила были введены, так как одна из работниц принесла в бордель аквариум с рыбками, а другая чуть не устроила большой пожар.

Также, по словам Денуар, посетители должны быть хорошо одеты. Она вспомнила, как один из клиентов пришел в костюме белого медведя, но его все же впустили.

Ранее полиция разоблачила подпольный бордель в подвале одного из ТЦ Москвы. Салон с интимными услугами работал на улице Барклая, где задержали 39-летнюю приезжую, которая занимала должность администратора.

До этого отставной майор американских военно-воздушных сил Ральф Ганис заявил, что Джона Кеннеди убили из-за связей с советской проституткой. По его словам, информацию готовились обнародовать, что уничтожило бы репутацию политического лидера в разгар холодной войны. Он уточнил, что «люди наверху» хотели «избавить нацию от катастрофы», поскольку в сеть проституции также были вовлечены лоббисты, конгрессмены и сенаторы.