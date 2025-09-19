Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 16:14

Раскрыто, на сколько могут сесть зашившие в труп куклу вуду патологоанатомы

Адвокат Карабанов: зашившие куклу вуду в труп врачи могут сесть на 5 лет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Патологоанатомы из Владивостока, зашившие куклу вуду в труп, могут лишиться свободы на пять лет, сообщил NEWS.ru адвокат и правозащитник Александр Карабанов. По его словам, сначала этим случаем должны заняться психиатры. Он отметил, что необходимо исключить вопрос о наличии психических болезней у сотрудников морга.

Работники морга могут лишиться свободы на срок до пяти лет. Случай этот очень интересен с точки зрения криминалистики. Следователь должен установить истинные мотивы такого аморального поведения. На вопрос, зачем в морге Владивостока зашили в труп куклу вуду, должны ответить психиатры. В обязательном порядке нужно провести судебно-психиатрическую экспертизу, где можно поставить вопрос о наличии каких-то отклонений, — сообщил Карабанов.

По данным судов Владивостока, патологоанатомы обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Случаи, когда россияне обращаются за помощью к гадалкам и экстрасенсам, встречаются повсеместно, заметил юрист. Например, пару лет назад в Москве за мошенничество была арестована группа гадалок. Они проводили разные обряды по снятию сглаза, привороту, лечению. Часто попадали на случайные похороны, под видом прощания клали в гроб фото человека, на которого хотели навести порчу, — поделился Карабанов.

Ранее стало известно, что работники морга во Владивостоке поместили в тело одного из умерших пакет, где было три восковые фигуры. К ним были прикреплены фотографии людей, пронзенные иглами. Руки и ноги фигур были обмотаны шнурками и к ним были прикреплены две пластины с иероглифами.

Степанида Королева
С. Королева
