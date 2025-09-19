Сотрудники морга оставили жуткий «сюрприз» в теле умершего

Во Владивостоке двое работников бюро судебно-медицинской экспертизы вшили в тело умершего человека куклу вуду, передает Объединенная пресс-служба судебной системы Приморья. Сейчас их обвиняют в преступном надругательстве над телом покойного, которое они совершили по предварительному сговору.

По данным следствия, работница морга вступила в преступный сговор с неизвестным лицом. Согласно их договоренности, она должна была поместить в тело одного из умерших пакет, в котором находились три восковые фигуры. К ним были прикреплены фотографии людей, пронзенных иглами. Руки и ноги фигур были обмотаны шнурками, а также на них были прикреплены три пластины с иероглифами.

После этого женщина попросила коллегу о помощи, и тот согласился. Мужчина положил пакет в труп и затем зашил разрез. Когда другие сотрудники начали бальзамировать тело, они обнаружили в нем нечто необычное.

