11 сентября 2025 в 11:13

Скончавшийся от инфаркта пенсионер «воскрес» в морге на глазах у семьи

В Бразилии 90-летний пенсионер внезапно ожил прямо в морге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пенсионер из Бразилии воскрес в морге на глазах у семьи и снова умер, сообщает The Mirror. По информации газеты, мужчину с болезнью сердца доставили в больницу муниципалитета Палмейра-дус-Индиус. Там у него случился инфаркт, реанимировать его медикам не удалось.

Когда родственники пришли в морг, чтобы попрощаться с пенсионером, они заметили, что покойник дышал. Врачи провели обследование и нащупали у бразильца пульс. После этого мужчину срочно отправили в отделение неотложной помощи, однако в сознание он так и не пришел и скончался. Причину повторной смерти пока не установили.

Ранее участник СВО, переживший клиническую смерть, рассказал, как его душа пыталась покинуть тело. По словам бойца, он видел, как душа устремилась куда-то вверх, а потом вернулась обратно. Мужчина отметил, что во время наступления ВСУ попал под обстрел, и его «полностью изрешетило». На полное восстановление ушло около пяти месяцев.

До этого стало известно, что в Великобритании 40-летний Мэтью Аллик пережил клиническую смерть внушительной продолжительности — он был мертв около десяти минут. По словам мужчины, ощущения были похожи на мирный сон без сновидений.

Бразилия
пенсионеры
морги
смерти
