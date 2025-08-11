Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Все было спокойно»: пациент рассказал, что увидел после клинической смерти

Переживший клиническую смерть британец сравнил ощущения со сном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Великобритании 40-летний Мэтью Аллик пережил клиническую смерть внушительной продолжительности — он был мертв около десяти минут, сообщает The Mirror. В беседе с изданием он поделился, что ощущения похожи на мирный сон без сновидений.

Я ничего не помню из того времени, когда я был мертв. Но я помню, как вышел из комы и почувствовал, будто спал. Все было спокойно. Это было похоже на мирный сон, — поделился Аллик.

Инцидент произошел в августе 2023 года, когда мужчина, не имевший вредных привычек и проблем с весом, внезапно почувствовал себя плохо на работе — он не смог подняться по лестнице и упал замертво. Его коллеги вызвали скорую. В больнице у Аллика произошла остановка сердца из-за тромбоэмболии легочной артерии.

Медики обнаружили в его сердце и легких огромные тромбы размером с крикетный мяч, которые удалось устранить в ходе нескольких операций. После успешной реанимации и трех дней в коме пациент пришел в себя. Издание отмечает, что врачи до сих пор не могут установить причину образования таких крупных тромбов у физически здорового человека, никогда не курившего и не злоупотреблявшего алкоголем.

Ранее сообщалось, что в Кузбасском кардиодиспансере медики вернули к жизни пациентку, пережившую клиническую смерть. Сердце женщины не билось порядка 15 минут, что было вызвано тромбоэмболией легочной артерии и развитием обструктивного шока.

