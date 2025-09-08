Боец СВО пережил клиническую смерть и рассказал о своем опыте Боец СВО рассказал, как его душа покинула тело во время клинической смерти

Участник специальной военной операции пережил клиническую смерть и рассказал, как его душа пыталась покинуть тело, передает портал «АДИ19». На полное восстановление ушло около пяти месяцев, которые военнослужащий провел в госпиталях.

Во время наступления противника солдат вместе с сослуживцами попал под обстрел. Одна из минометных мин разорвалась прямо в окопе, где укрывался боец. По его словам, после взрыва его «полностью изрешетило».

До сих пор ношу в себе около 50 осколков, врачи сказали, лучше не трогать. Вспоминаю и до сих пор мороз по коже, как в кино. Видел, как душа отделилась от тела, а потом вернулась обратно. Врачи потом сказали, что я пережил клиническую смерть, остановка сердца, — поделился солдат.

Ранее военнослужащий ВС России с позывным Охотник принял решение вернуться на СВО после четырех клинических смертей и ампутации ноги. Он рассказал, что очнулся уже в Москве и первое время не понимал, как сможет жить дальше, однако поставил перед собой цель заново научиться ходить и продолжить службу. На передовую мужчина отправился еще в 2023 году: сначала он занимал должность начальника воздушной разведки, а затем стал помощником командира батальона по огневому поражению.