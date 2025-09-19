Празднование Дня города в Москве
Раскрыто, зачем патологоанатомы во Владивостоке зашили куклу вуду в труп

Криминалист Игнатов: врачи морга зашили куклу вуду в труп для наведения порчи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сотрудники морга из Владивостока могли оставить в теле покойного куклу вуду во время наведения порчи по заказу, предположил в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Он подчеркнул, что именно так, по убеждениям верящих в колдовство, работает проклятие на смерть. Считается, что человек, фотографии которого лежат рядом с покойным, в скором времени умрет.

Возможно, сотрудники морга из Владивостока наводили на кого-то порчу по заказу. Некоторые «колдуны» и «ведьмы» зарабатывают на подобном. Считается, что после того, как покойника похоронили с куколками вуду и фотографиями, начинает работать проклятие на смерть. И тот человек, на кого оно нацелено, начнет чахнуть и умрет, — заявил эксперт.

По его словам, некоторые люди до сих пор поклоняются темным силам, а на кладбищах часто можно увидеть оставленные фигурки, свечи и прочие эзотерические символы.

Также возможно, что кто-то из работников морга пребывал в одурманенном состоянии и решил зашить в тело куклу. Или узнал в трупе злейшего врага и решил поглумиться над ним. Тут необходимо выяснить, были ли у них связи при жизни. И если да, то в каких отношениях между собой они были, — предположил Игнатов.

Ранее сообщалось, что бывший менеджер морга Гарвардской медицинской школы мог продавать части тел адептам черной магии. По словам криминалиста Игнатова, не исключено, что это стало массовым культом извращения.

