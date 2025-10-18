У «проклятого» на «Битве экстрасенсов» мага случился приступ

Участнику 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» Рустаму Зартдинову, на которого якобы наложили порчу, потребовалась помощь медиков, сообщил Telegram-канал Mash. Во время ночной прогулки по Москве белый маг потерял сознание и начал биться в судорогах. Приехавшая на вызов скорая помогла экстрасенсу.

В октябре 2017 года Рустам выбыл из реалити-шоу, но перед этим другой участник 18-го сезона, потомственный ведун Максим Никитин, заявил, что наложил на коллегу порчу. Выходя из зала, где объявляют имена лучших и худших участников, он сообщил, что заколдовал Зартдинова. Он отметил, что не считает оппонента настоящим магом. На вопрос редактора проекта, как Никитин может так спокойно говорить о наложенной порче, тот рассказал, что получает удовольствие от негативно настроенных людей и чужих страданий.

В разговоре с журналистами Рустам заявил, что не считает случивший приступ последствиями старой порчи. Маг сообщил, сейчас с ним все хорошо, а потеря сознания с ним случилась из-за эпилепсии.

Ранее жительница Москвы обратилась в суд с требованием взыскать с экстрасенса 1,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Женщина утверждает, что проведенные магические ритуалы привели к серьезным жизненным проблемам.