05 октября 2025 в 15:59

Известную телеведущую и блогера нашли мертвой в собственном доме

TikTok-блогер Дженнифер Ривас была обнаружена без сознания в своем доме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Телеведущую и блогера Дженнифер Николь Ривас из Гондураса нашли без сознания в ее доме, сообщает издание The Mirror. У 21-летней девушки произошел эпилептический приступ, спасти ее не удалось.

Погибшая являлась студенткой журналистского факультета и ведущей на телеканале CHTV, говорится в материале. Ее аккаунт в TikTok насчитывал 110 тысяч подписчиков.

Ранее в Москве было обнаружено тело 87-летнего Вячеслава Леонтьева, ранее занимавшего должность директора издательства «Правда». Бывшего руководителя нашли у подъезда дома на Молодогвардейской улице, в котором он проживал на шестом этаже.

Кроме того, стало известно о кончине японского актера Асахи Куридзуки, известного по ролям в исторических драмах и самурайских фильмах. Артисту было 88 лет. Мужчина не явился на съемочную площадку нового сериала и перестал отвечать на звонки. Позднее его тело обнаружили в жилище в Киото, причины смерти устанавливаются.

Также на таиландском острове Пхукет было обнаружено тело 21-летнего китайского туриста Юань Вэньи, пропавшего на пляже Най Харн. Поисковые работы продолжались двое суток с привлечением подразделений военно-морских сил и профессиональных спасателей.

