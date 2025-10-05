Экс-директора издательства «Правда» Леонтьева нашли мертвым в Москве

В Москве нашли мертвым 87‑летнего Вячеслава Леонтьева, бывшего директора издательства «Правда», пишет MK.RU. Его тело обнаружили у дома на Молодогвардейской улице, где он жил на шестом этаже.

Леонтьев начал карьеру в издательстве «Правда» в 1971 году, став заместителем начальника производственного отдела. В 1984-м он возглавил предприятие и продолжил руководить им после преобразования в ФГУП «Пресса». Леонтьев был включен в международный список выдающихся руководителей издательской сферы Marquis Who’s Who.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что тело бывшего председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александра Федотова обнаружено в Подмосковье. По его данным, его нашли рядом с отелем Sheraton в районе аэропорта Шереметьево, где Федотов остановился на три дня.

До этого сообщалось, что сбежавшего из здания Кронштадтского суда бывшего чиновника Росимущества Бориса Авакяна нашли мертвым в здании консульства Армении в Петербурге. Фигуранта дела об уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму более 4,2 млрд рублей нашли в уборной без сознания.