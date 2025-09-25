Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 17:04

Baza: экс-глава комтранса Петербурга Федотов найден мертвым

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что тело бывшего председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александра Федотова обнаружено в Подмосковье. По его данным, чиновник мог покончить с собой.

Как уточняет Baza, тело нашли рядом с отелем Sheraton в районе аэропорта Шереметьево, где Федотов остановился на три дня. Он планировал перелет из Петербурга в Волгоград с пересадкой в Москве. Другие подробности смерти чиновника не приводятся.

Федотов возглавлял комитет по развитию транспортной инфраструктуры с сентября 2022 по апрель 2024 года. В этот период был заключен контракт на возведение Большого Смоленского моста стоимостью 40 млрд рублей. Он покинул пост по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что сбежавшего из здания Кронштадтского суда бывшего чиновника Росимущества Бориса Авакяна нашли мертвым в здании консульства Армении в Санкт-Петербурге. Фигуранта дела об уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму более 4,2 млрд рублей нашли в уборной без сознания.

