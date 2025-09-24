Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Сбежавшего из суда «покурить» экс-чиновника Росимущества нашли мертвым

SHOT: Авакяна нашли мертвым в здании консульства Армении в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбежавшего из здания Кронштадтского районного суда бывшего чиновника Росимущества Бориса Авакяна нашли мертвым в здании консульства Армении в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, фигуранта уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму более 4,2 млрд рублей нашли в уборной без сознания. К месту приехала скорая помощь, однако медики констатировали смерть экс-чиновника.

Ранее сообщалось, что являющийся гражданином Армении Авакян попросил у конвоя разрешения выйти покурить и сумел сбежать из здания суда. Фигурант уголовного дела скрылся во время перерыва в судебном заседании. В суд его доставил конвой военной полиции.

Также стало известно, что экс-руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Валерия Николова задержали в аэропорту. Он обвиняется во взяточничестве. Госслужащий купил билет в Турцию только в одном направлении. У него также не было забронировано жилье. По данным следствия, он проинструктировал свое окружение о том, чтобы скрыть факт его выезда.

