Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту

Бывшего руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Валерия Николова, обвиняемого во взятках, задержали в аэропорту, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. По данным следствия, госслужащий приобрел билет только в одну сторону в Турцию без брони проживания и «проинструктировал окружение» о сокрытии выезда.

О планах Николова узнали во время оперативных мероприятий, в том числе благодаря прослушке звонков. Адвокаты Николова настаивают, что он не пытался скрыться от следствия, а всего лишь собирался в отпуск и на тот момент не имел никакого статуса в деле.

В ноябре прошлого года Тверской суд Москвы арестовал Николова по делу о взятках в особо крупном размере. По версии следствия, он и другие фигуранты получали деньги от посредников и руководства компаний, занимавшихся капремонтом домов в регионе. Расследование уголовного дела завершено. Николову грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признал, что получал крупные взятки при строительстве фортификационных сооружений и восстановлении инфраструктуры в ДНР. Он заключил сделку со следствием, подробно описав схемы получения незаконного вознаграждения.