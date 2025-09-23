Известный экс-чиновник попросился покурить и сбежал из суда Экс-чиновник Росимущества Авакян сумел сбежать из суда в Кронштадте

Гражданин Армении Борис Авакян, который в прошлом занимал пост в Росимуществе, сумел сбежать из здания Кронштадтского районного суда, сообщает 47news. Фигурант уголовного дела скрылся во время перерыва в судебном заседании. В суд его доставил конвой военной полиции.

Согласно предварительным данным, Авакян попросил у конвоя разрешения выйти покурить. После выхода на улицу он скрылся. В рамках судебного заседания должна была быть избрана мера пресечения по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей. В настоящее время местонахождение Бориса Авакяна неизвестно.

Ранее бывшего руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Валерия Николова задержали в аэропорту. Он обвиняется во взяточничестве. Госслужащий купил билет в Турцию только в одном направлении. У него также не было забронировано жилье. По данным следствия, он проинструктировал свое окружение о том, чтобы скрыть факт его выезда.

До этого правоохранительные органы задержали россиянина Ивана Корюкова. Он сбежал из свердловского СИЗО-1. Его обнаружили в микрорайоне Уктус. В интернете появилась фотография задержанного, на которой видно, что Корюков закован в наручники.