Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 09:21

Россиянин придумал план, чтобы обманом присвоить себе почти 700 вагонов

Жителя Пензы заподозрили в попытке украсть 670 вагонов в ДНР и ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Пензы попался при попытке украсть 670 железнодорожных вагонов, находившихся на территориях Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в управлении Следственного комитета России по ЛНР. Там уточнили, что составы подлежали национализации. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество.

Следственными органами следственного управления Следственного комитета России по Луганской Народной Республике на основании материалов УФСБ России по Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1984 года рождения, — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что подозреваемый хотел доказать свое право собственности на вагоны с помощью фиктивных договоров. Для этого он обратился в ФГУП «Железные дороги Новороссии», однако правоохранительные органы раскусили план мужчины.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил к реальным и условным срокам четырех преступников, которые в 2015–2019 годах похитили у 74 потерпевших более 78 млн рублей. Мошенники заманивали жертв поддельными предложениями о торговле на Forex.

Пенза
ДНР
ЛНР
вагоны
поезда
кражи
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зимой эта баночка всегда под рукой. Начинаю утро с витаминного заряда
«Один раз спасли»: необычный вопрос немца о Германии удивил Захарову
В Госдуме рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса
Россиянам рассказали, кому хрен может быть опасен
Путин первым посетил музей памяти легендарных морпехов во Владивостоке
Мэр Казани рассказал гимназистам, кто становится чиновниками
Захарова назвала главное препятствие на пути восстановления Украины
«Отписка»: Захарова раскритиковала ответ ООН по расследованию в Буче
Спецборт Путина доставил тяжело больного ребенка в Москву
В Лиссабоне выросло число пострадавших при сходе фуникулера с рельсов
Один товар из Эквадора снова штурмует российский рынок
«На плаху»: Сальдо раскрыл, на что пойдет Зеленский ради своей безопасности
Захарова озвучила неожиданный факт о роли США на Украине
В МИД России рассказали, чем чреваты для мира попытки сдержать РФ в Арктике
Появились кадры начала рабочей программы Путина во Владивостоке
Движение на КАД остановилось из-за аварии с фурами и легковушками
Стало известно о «кровавых» деньгах Киева для наемников
Россиянин придумал план, чтобы обманом присвоить себе почти 700 вагонов
Путин отправился в дальневосточный филиал центра «Россия» на «Урагане»
Раскрыта огромная сумма задолженности звездного экс-мужа Пелагеи
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.