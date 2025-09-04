Россиянин придумал план, чтобы обманом присвоить себе почти 700 вагонов

Житель Пензы попался при попытке украсть 670 железнодорожных вагонов, находившихся на территориях Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в управлении Следственного комитета России по ЛНР. Там уточнили, что составы подлежали национализации. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество.

Следственными органами следственного управления Следственного комитета России по Луганской Народной Республике на основании материалов УФСБ России по Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1984 года рождения, — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что подозреваемый хотел доказать свое право собственности на вагоны с помощью фиктивных договоров. Для этого он обратился в ФГУП «Железные дороги Новороссии», однако правоохранительные органы раскусили план мужчины.

