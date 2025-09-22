«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 16:36

Появились кадры тушения горящего поезда на Кубани

Фото: t.me/mchs_official*

В Сети появились кадры тушения электропоезда в Каневском районе Краснодарского края. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, пассажиры успели эвакуироваться сами, пострадавших среди них нет. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

В 15:27 пожар полностью потушен, — сказано в сообщении.

Пожар произошел в поезде № 6702, следующем по маршруту Краснодар — Староминская. ЧП произошло на 1486-м километре железнодорожных путей между станицами Новоминская и Стародеревянковская. В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги отметили, что загорелись два вагона.

Ранее из концертного зала «Башкортостан» в Уфе эвакуировали 500 человек после срабатывания пожарной сигнализации. Специалисты обследовали помещения, но признаков возгорания не обнаружили. Среди эвакуированных было 150 детей. Обошлось без пострадавших.

В Иркутске до этого произошел крупный пожар в здании с торговыми павильонами. Площадь возгорания достигает 2,2 тыс. квадратных метров, пострадавших нет. Для тушения были привлечены 40 спасателей и 12 единиц техники.

пожары
поезда
МЧС
вагоны
Краснодарский край
Кубань
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергия жизни: как техника экономит ресурсы, которые дороже электричества
Зеленского обвинили в тайной сделке с США
Голову поставила в сервант: новое в деле матери, убившей троих детей
Губерниев рассказал, как российские лыжники могут попасть на Олимпиаду-2026
Названы сроки завершения поставок российских систем ПВО в Индию
SHOT: автомобиль Диброва попал в ДТП на Рублевском шоссе
Косметолог рассказала, как победить в борьбе с акне
Двое монстров: родственники годами насиловали младших сестру и брата
Суд лишил адвокатов Навального хлеба
Раскрыта судьба матери, протаранившей дверь лифта коляской с ребенком
Депутат назвал преимущества цифрового рубля
Москвичам раскрыли, когда в городе может пойти первый снег
Пригожин пояснил решение SHAMAN сняться с голосования на «Интервидении»
В Раде раскритиковали назначение Манько командующим штурмовыми войсками ВСУ
Возлюбленная Джейсона Стэтхэма показалась в эффектном мини-платье
Арендаторам рассказали, как обезопасить себя от лишних расходов
В Казани рядом со школой заметили выслеживающего девочек молодого человека
В АТОР опровергли слухи о маскировочных визах Чехии для россиян
«Жизненно необходимо»: в РФ объяснили наращивание производства ракет С-400
В Госдуме предупредили США о цене малейшего обмана по ДСНВ
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.