Появились кадры тушения горящего поезда на Кубани

В Сети появились кадры тушения электропоезда в Каневском районе Краснодарского края. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, пассажиры успели эвакуироваться сами, пострадавших среди них нет. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

В 15:27 пожар полностью потушен, — сказано в сообщении.

Пожар произошел в поезде № 6702, следующем по маршруту Краснодар — Староминская. ЧП произошло на 1486-м километре железнодорожных путей между станицами Новоминская и Стародеревянковская. В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги отметили, что загорелись два вагона.

Ранее из концертного зала «Башкортостан» в Уфе эвакуировали 500 человек после срабатывания пожарной сигнализации. Специалисты обследовали помещения, но признаков возгорания не обнаружили. Среди эвакуированных было 150 детей. Обошлось без пострадавших.

В Иркутске до этого произошел крупный пожар в здании с торговыми павильонами. Площадь возгорания достигает 2,2 тыс. квадратных метров, пострадавших нет. Для тушения были привлечены 40 спасателей и 12 единиц техники.