В ЛНР разрешили избавляться от агрессивных животных В ЛНР приняли разрешающий умерщвлять агрессивных и больных животных закон

В ЛНР приняли закон, разрешающий умерщвлять агрессивных и тяжелобольных бездомных животных, сообщил председатель комитета Народного совета ЛНР по аграрной политике Василий Леонов. Принятый Народным советом республики документ будет действовать до января 2028 года, передает ТАСС.

Законом предусмотрено умерщвление проявляющих агрессию животных без владельцев, а также умерщвление животных, содержащихся в приютах, в случае необходимости прекращения непереносимых физических страданий, — уточнил Леонов.

Закон наделяет органы местного самоуправления полномочиями по учету, отлову и содержанию бездомных животных. После ветеринарного осмотра, карантина, стерилизации и вакцинации животных могут вернуть туда, где они жили раньше. Утилизацией умерщвленных животных тоже занимаются муниципалитеты.

Ранее в Березовском районе Красноярского края нашли тело 10-летнего мальчика с многочисленными ранами от укусов. Известно, что ребенок направлялся к пастуху, чтобы помочь с выпасом скота. По факту смерти мальчика возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Обстоятельства происшествия продолжают выясняться.