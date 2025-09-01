Лжеброкеры из Санкт-Петербурга получили сроки за хищение 78 млн рублей Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор похитившим 78 млн рублей лжеброкерам

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к реальным и условным срокам четырех преступников, которые в 2015–2019 годах похитили у 74 потерпевших более 78 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Мошенники заманивали жертв поддельными предложениями о торговле на Forex через фальшивую платформу, где заработать было невозможно из-за мошеннических схем.

Подсудимым — Артуру Барабашу, Илье Саландаеву, Дмитрию Салахову и Павлу Чепеленко — инкриминирована часть 4 статьи 159 УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы: Барабашу и Чепеленко — по 3,5 года в колонии общего режима, Салахову — 4 года в колонии общего режима. Саландаев получил 3,5 года условно с испытательным сроком.

Гражданские иски потерпевших были удовлетворены частично: с осужденных солидарно взыскано 376 тысяч рублей. Суд разъяснил потерпевшим право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства для взыскания остальной суммы ущерба.

