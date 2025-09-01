День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 17:38

Лжеброкеры из Санкт-Петербурга получили сроки за хищение 78 млн рублей

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор похитившим 78 млн рублей лжеброкерам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к реальным и условным срокам четырех преступников, которые в 2015–2019 годах похитили у 74 потерпевших более 78 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Мошенники заманивали жертв поддельными предложениями о торговле на Forex через фальшивую платформу, где заработать было невозможно из-за мошеннических схем.

Подсудимым — Артуру Барабашу, Илье Саландаеву, Дмитрию Салахову и Павлу Чепеленко — инкриминирована часть 4 статьи 159 УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы: Барабашу и Чепеленко — по 3,5 года в колонии общего режима, Салахову — 4 года в колонии общего режима. Саландаев получил 3,5 года условно с испытательным сроком.

Гражданские иски потерпевших были удовлетворены частично: с осужденных солидарно взыскано 376 тысяч рублей. Суд разъяснил потерпевшим право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства для взыскания остальной суммы ущерба.

Ранее стало известно, что злоумышленники разработали новую двухэтапную схему мошенничества, предполагающую кражу персональных данных через предложение получения специального кода для домофона. Жертве предлагают возможность открывать дверь подъезда без использования ключа, однако все ведет к краже личных данных.

брокеры
Санкт-Петербург
приговоры
трейдеры
