Российские брокеры готовят масштабную схему по возврату денег инвесторов

На российском фондовом рынке активно обсуждается возможный обмен активами с замороженных счетов с иностранными инвесторами, сообщает газета «Коммерсант». Крупные брокеры разработали схемы, чтобы обменять заблокированные бумаги россиян на российские акции, которые, в свою очередь, заморожены на счетах иностранных инвесторов (на так называемых счетах типа «С»).

К обмену допустят только те бумаги, которые были куплены до введения западных санкций в июне 2022 года. Оценка иностранных акций будет проходить по рыночной цене на западной площадке. Согласно информации издания, обмен может занять 7–12 месяцев. Чтобы участвовать в сделке, инвесторам придется выполнить несколько шагов: перевести свои заблокированные активы в определенную брокерскую компанию («Инвестиционная палата») и заплатить комиссионные.

Есть некоторая надежда на то, что данная процедура будет проходить быстрее, нежели индивидуальное получение соответствующей лицензии российским частным инвестором, — рассказал газете юрисконсульт Александр Казарин.

Речь идет об активах, которые были заблокированы в 2022 году в результате блокировки активов российских инвесторов на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Тогда объем замороженных средств, как долговых ценных бумаг, так и акций, оценивался в 6 трлн рублей.

