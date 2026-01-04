Восстановление нефтедобычи в Венесуэле может занять до 10 лет

Восстановление нефтяной отрасли Венесуэлы до уровня 2013 года потребует до 10 лет и многомиллиардных инвестиций, сообщил в беседе с ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак. Эксперты полагают, что процесс будет возможен только при переходе компании под контроль США и активном участии гигантов вроде Chevron.

Восстановление добычи может занять до 10 лет и будет крайне дорогостоящим, по разным оценкам от $60–70 млрд (около 4 трлн рублей. — NEWS.ru), — добавил инвестор.

После перехода под контроль США ожидается запуск масштабного плана возрождения, включающего финансовую поддержку со стороны американского Минэнерго и Эксимбанка США (EXIM Bank). Несмотря на астрономические суммы и длительные сроки, Шостак уверен, что крупные игроки проявят интерес к венесуэльским залежам нефти. Однако основным условием для старта работ станет политическая стабильность и полная смена модели управления госмонополией.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США намерены добиться от Венесуэлы выплаты компенсации американским нефтяным компаниям. По его словам, это обусловлено прошлыми действиями венесуэльского правительства.