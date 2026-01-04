Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 08:49

Восстановление нефтедобычи в Венесуэле может занять до 10 лет

ТАСС: на восстановление добычи нефти в Венесуэле потребуется $70 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Восстановление нефтяной отрасли Венесуэлы до уровня 2013 года потребует до 10 лет и многомиллиардных инвестиций, сообщил в беседе с ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак. Эксперты полагают, что процесс будет возможен только при переходе компании под контроль США и активном участии гигантов вроде Chevron.

Восстановление добычи может занять до 10 лет и будет крайне дорогостоящим, по разным оценкам от $60–70 млрд (около 4 трлн рублей. — NEWS.ru), — добавил инвестор.

После перехода под контроль США ожидается запуск масштабного плана возрождения, включающего финансовую поддержку со стороны американского Минэнерго и Эксимбанка США (EXIM Bank). Несмотря на астрономические суммы и длительные сроки, Шостак уверен, что крупные игроки проявят интерес к венесуэльским залежам нефти. Однако основным условием для старта работ станет политическая стабильность и полная смена модели управления госмонополией.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США намерены добиться от Венесуэлы выплаты компенсации американским нефтяным компаниям. По его словам, это обусловлено прошлыми действиями венесуэльского правительства.

Венесуэла
нефть
экономика
инвесторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинских танкистов отправили в «мясные штурмы»
В России предложили выдавать семьям бесплатное жилье, как в СССР
В России смягчили одно требование при заселении в гостиницы
В сточной канаве нашли останки четырех человек
Лабиринт, телебашня, старый дворец: лучшие бесплатные катки Москвы
Starlink обеспечит Венесуэлу бесплатным интернетом
Восстановление нефтедобычи в Венесуэле может занять до 10 лет
Гороскоп на 4 января: планируем, погружаемся в рутину, заботимся о здоровье
Стало известно, что может связать Мадуро с Пи Дидди и продюсером Эпштейна
Мошенники начали маскировать трояны под договоры сотовых компаний
Забудьте об оливье: приготовьте на праздник необычный салат с авокадо
Названы четыре мошеннические схемы для обмана россиян в праздники
Прощай, шарлотка! Эти пончики с корицей сводят с ума — готовы за 30 минут
Стало известно, где держат Мадуро
«Эдик, ты балбес»: Латыпов, Фуркад, Граф — самые смешные ляпы биатлонистов
Оливье в пролете: новогодний салат с курицей и черносливом
«Утилизация» гаубиц ВСУ, потеря укреплений: новости СВО на утро 4 января
Названы самые опасные для кошек продукты с общего стола
Белый дом репостнул кадры с Мадуро в здании DEA
ВСУ обрушили беспилотники на Губкин в Белгородской области
Дальше
Самое популярное
Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц
Общество

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно
Общество

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.