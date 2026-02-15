Блокада Кубы, бескомпромиссность Индии, долгожданный удар ВС РФ: что дальше

Индия не подтвердила отказ от закупок нефти у России, энергетический кризис на Кубе стремительно истощает страну, в Очакове поразили «базу отдыха» ВСУ — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Остров свободы на грани: Кубу душат санкциями

Инсайдеры констатируют, что давление со стороны США довело Кубу до энергетического коллапса: на Острове свободы стремительно заканчивается топливо, населению приходится жить в условиях многочасовых отключений света, а удовлетворение базовых потребностей постепенно становится роскошью для населения. По их словам, Белый дом довел положение на Кубе до режима ЧС. Основная цель блокады — свержение властей и установление капиталистического режима, считают эксперты.

Кульминацией происходящего стал пожар на крупнейшем НПЗ «Нико Лопес». В результате возгорания над Гаваной поднялось полотнище черного дыма. ООН официально осудила блокаду Кубы, но президенту США Дональду Трампу это совершенно безразлично, полагают эксперты. Инсайдеры говорят, что на карте — новая горячая точка.

«Остров свободы превращается в полигон для отработки сценария полной изоляции. Пока туристы спешно покидают Варадеро на вывозных рейсах, за кулисами Гаваны разыгрывается финал нефтяной драмы. Москва пытается спасти ситуацию гуманитарными танкерами, но в кулуарах понимают — это лишь временная „инъекция“. На деле остров душат экономически, лишая его главного дохода — туризма, чтобы спровоцировать внутренний взрыв. Сейчас выживание целой страны зависит от того, хватит ли у Гаваны ресурсов продержаться под прессом новых пошлин США», — констатирует канал «Конспиролог #1».

Тем временем в ходе Мюнхенской конференции по безопасности главный идеолог давления на Кубу, госсекретарь Марко Рубио, обозначил основное требование США: либерализацию экономики. Согласно нему, как считают источники, Куба должна открыть свой рынок для американских товаров, денег, инвестиций и предприятий, которые якобы «позволят кубинцам освободиться, став независимыми от коммунистических властей в Гаване».

Фото: XinHua/Global Look Press

Будут или нет? Индия ответила на вопрос о закупке российской нефти

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Нью-Дели продолжит самостоятельно определять свою энергетическую политику, даже если она не нравится другим странам. Так он ответил на предположения о возможном отказе от российской нефти под давлением США.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Джайшанкар прокомментировал заявления Рубио о том, что Индия якобы обязалась не покупать российскую нефть. Министр дал понять, что решения будут приниматься самостоятельно и «не всегда придутся по вкусу» другим державам. Страна, по его словам, не намерена поступаться национальными интересами.

«Вам придется с этим смириться», — отреагировал Джайшанкар.

В то же время Рубио, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что США получили от Индии обязательство прекратить все закупки нефти из России. По его словам, договоренность была достигнута в ходе консультаций с Нью-Дели. Кроме того, он напомнил, что США накладывают дополнительные санкции на российскую нефть. Европейский союз также принимает меры на этом направлении, подчеркнул он.

«В ходе наших консультаций с Индией мы заручились ее обязательством прекратить дальнейшие закупки российской нефти», — сообщил Рубио.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

35 взрывов за ночь: по Украине прокатилась волна мощных прилетов. Где было неспокойно?

Источники пишут о новой серии прилетов по военным целям на Украине 13–14 февраля. Инсайдеры уже окрестили произошедшее «долгожданным ударом» и говорят, что на этот раз ВС России не стали церемониться.

Как утверждает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, произошло не менее 35 эпизодов взрывов и работы ПВО в различных регионах Украины. Удары наносились волнообразно, когда первая фаза пришлась на юг и северо-восток (Николаев, Сумы), а затем — расширение на центр и запад (Ровенская область), после чего в зону поражения попали восточное направление и столицы, отметил подпольщик. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Отмечается комбинированный характер применения средств поражения: баллистика (Харьков), БПЛА (Краматорск), вероятные ракетные удары и доразведка после волн атак. Ритм — сжатый, с повторными заходами по одним и тем же районам, что указывает либо на корректировку огня, либо на доразведку результатов», — пишет Лебедев.

Повторяемость ударов по Сумской и Ровенской областям выглядит нетипично с точки зрения медийного фона и может указывать на приоритет по конкретным военным объектам, считает подпольщик. Удары по Николаевской области сопровождались активной работой ПВО, что, по мнению координатора, косвенно говорит о плотности воздушной нагрузки. Ночная фаза завершилась ударами по Киеву и Одессе, добавил Лебедев. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Подполье также говорит об ударе по «базе отдыха» в Очакове. Николаевское направление традиционно остается зоной напряжения, подчеркнул координатор. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Удар баллистикой по району Харькова — сигнал о готовности применять более быстрые средства поражения по крупным промышленно-логистическим центрам. Ночные взрывы в Киеве и Одессе — это уже политико-стратегический маркер: столица и ключевой порт остаются в зоне досягаемости. В целом просматривается задача давления на тыловую инфраструктуру, аэродромную сеть и логистические каналы, при одновременной демонстрации возможности масштабирования географии ударов», — заключил источник.

Лебедев также спрогнозировал в ближайшие сутки продолжение волновых атак с повторной доразведкой по тем же регионам. Особое внимание, как ожидает подпольщик, будет сосредоточено на северном и южном логистическом направлении, а также на объектах аэродромной и складской инфраструктуры вне линии фронта. Лебедев добавил, что ожидает серьезных ударов по прилегающей к Запорожскому направлению логистике и местам заметного скопления ВСУ.

«Если темп сохранится, это будет означать переход к системному изматыванию тыла с постепенным снижением маневренности резервов», — отметил координатор.

