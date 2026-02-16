Зимняя Олимпиада — 2026
Водителей предупредили о штрафах, которые можно получить из-за снега

Машаров: за пересечение скрытой снегом дорожной разметки можно получить штраф

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дорожные камеры фиксируют нарушения разметки даже в том случае, если ее полностью скрывает снежный покров, заявил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров. Он пояснил, что современные комплексы фото-видеофиксации определяют нарушение не по визуальному изображению, а по координатам и цифровым картам местности.

Водитель рискует получить штраф за пересечение сплошной или выезд на встречную полосу, даже будучи уверенным, что разметка отсутствует. Однако это наказание можно и нужно оспаривать, ссылаясь на фундаментальный принцип административного права.

Лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина, — указал Машаров.

Ранее сообщалось, что в России планируется разрешить сдавать экзамены на водительские права без предъявления медицинской справки. Нововведение затронет тех, кто подает заявление на сдачу экзамена через портал госуслуг. Освобождение от предоставления справки возможно, если сведения о здоровье кандидата уже есть в единой государственной электронной системе.

