08 февраля 2026 в 07:18

Россиянам хотят разрешить сдачу экзамена на права без одного документа

В России могут разрешить сдавать экзамены на водительские права без медсправки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Жителям России могут разрешить сдавать экзамены на водительские права без предъявления медицинской справки, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ. Нововведение коснется тех, кто будет подавать заявление на сдачу экзамена через портал «Госуслуги».

Освобождение от предоставления справки станет возможным, если необходимые сведения о состоянии здоровья кандидата в водители уже внесены в единую государственную электронную систему. В настоящее время стандартный пакет документов для допуска к экзамену включает паспорт, медицинское заключение установленного образца и документ, подтверждающий окончание автошколы.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта 2027 года информация о некоторых заболеваниях будет сразу поступать в ГИБДД из медицинских учреждений. Как уточнил адвокат Михаил Петров, если заболевание входит в перечень противопоказаний, водительские права будут аннулированы автоматически.

До этого стало известно, что в 2026 году в полном объеме будет применяться обновленный перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. В список входят психические и неврологические расстройства, нарушения зрения и хронические зависимости, при которых водительские права не выдаются или аннулируются.

водительские права
Россия
медосмотры
справки
