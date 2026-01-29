Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 14:18

Россиянам грозит автоматическое аннулирование водительских прав с 2027 года

Адвокат Петров: часть россиян может лишиться прав без суда с марта 2027 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России с 1 марта 2027 года информация о некоторых заболеваниях будет сразу поступать в ГИБДД из медицинских учреждений, заявил адвокат Михаил Петров. По его словам, которые приводит aif.ru, если заболевание входит в перечень противопоказаний, водительские права будут аннулированы автоматически.

С 1 марта 2027 года информация о некоторых заболеваниях будет напрямую поступать из медицинских учреждений в ГИБДД. В ряде случаев это приведет к автоматическому аннулированию прав, без суда, — отметил Петров.

Издание пишет, что помимо известных противопоказаний, таких как эпилепсия, тяжелые психические расстройства или наркотическая зависимость, в список официально включены расстройства аутистического спектра и серьезные формы дальтонизма. Специалисты рекомендуют водителям проходить медосмотры не только в обязательном порядке, но и добровольно при появлении тревожных симптомов, чтобы вовремя выявить проблемы со здоровьем и предотвратить возможные аварийные ситуации на дороге.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявляла, что результаты диспансеризации можно будет использовать при получении водительских прав и трудоустройстве. По ее словам, эта справка должна стать многофункциональной.

