В Госдуме предложили расширить функционал одной медсправки Яровая: справка о диспансеризации может быть использована при получении прав

Результаты диспансеризации можно будет использовать при получении водительских прав и трудоустройстве, рассказала вице-спикер Думы Ирина Яровая. По ее словам, переданным ТАСС, эта справка должна стать многофункциональной.

Всем известная справка по итогам диспансеризации — мы полагаем, что она должна стать более многофункциональной. Чтобы нашим гражданам, когда требуется предоставление справки о состоянии здоровья по разным жизненным ситуациям (по трудоустройству, по управлению транспортным средством и так далее), не приходилось повторно проходить исследования на платной основе, — сказала Яровая.

Ранее правительство России утвердило план мероприятий по повышению медицинской грамотности граждан старшего поколения на 2025–2030 годы. Пенсионеров будут обучать вопросам здорового старения, профилактики возрастных болезней и ведению здорового образа жизни.

До этого врач-терапевт Дмитрий Демидик заявил, что в России с 2026 года в диспансеризацию включат новые скрининги на вирусные гепатиты и ВПЧ. По его словам, главный акцент будет сделан на оценке репродуктивного здоровья граждан. Он добавил, что для маломобильных граждан и инвалидов также предусмотрена доставка в медицинское учреждение.