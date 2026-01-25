Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026

Стало известно, c какими болезнями можно лишиться прав в 2026 году

В России обновили список медицинских противопоказаний для водителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России в 2026 году в полном объеме будет применяться обновленный перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. Согласно тексту документа, опубликованного на официальном портале нормативных актов, в список входят психические и неврологические расстройства, нарушения зрения и хронические зависимости, при которых водительские права не выдаются или аннулируются.

Утвержденный постановлением правительства РФ перечень действует с 1 сентября 2025 года. В него добавлены расстройства аутистического спектра и аномалии цветового зрения. Запрет на управление транспортом сохраняется также при шизофрении, тяжелых расстройствах настроения, умственной отсталости, эпилепсии и других состояниях, связанных с риском потери сознания или нарушением координации.

Кроме того, к противопоказаниям относятся серьезные офтальмологические отклонения, включая частичную или полную слепоту, а также хронические расстройства, вызванные употреблением алкоголя, наркотиков и иных психоактивных веществ.

С 1 марта 2027 года сведения о ряде диагнозов начнут автоматически передаваться из медучреждений в ГИБДД, что позволит аннулировать водительские удостоверения без судебной процедуры.

Ранее президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин спрогнозировал, что в 2026 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России останутся на уровне 1,4 млн единиц. При этом рынок подержанных машин сократится на 5%, а средняя цена нового авто вырастет на 10% до 3,85 млн рублей, поскольку дилеры перестанут активно использовать скидки из-за низких запасов.

